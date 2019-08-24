Новый номер журнала «Интерьер + Дизайн» посвящен моде

Главной темой сдвоенного августовско-сентябрьского выпуска издания стала модная индустрия.

Номер появился в продаже 23 августа и привлекает внимания сразу четырьмя обложками. Под ними можно найти экспертные рассуждения о том, что объединяет модную индустрию, технологии и дизайн. Спикерами выпуска стали директор платформы Polimoda Линда Лоппа, директор Института костюма Киото Акико Фукаи, фотограф Линдси Адлер, руководитель направления «Мода» в НИУ ВШЭ Анзор Канкулов и другие профессионалы. Не остался без внимания и собственно дизайн: редакция подготовила подборку самых стильных интерьеров магазинов модных марок.