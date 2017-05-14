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Артем Кузелев

Новый онлайн-сервис от холдинга LVMH

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  • 14 Мая 201711:08
Сюжеты: LVMH

Конгломерат роскошных брендов объявил о запуске собственного виртуального универмага 24 Sevres.

Новый проект LVMH представляет собой люксовый мультибрендовый онлайн-магазин, который откроется 6 июня этого года. По задумке создателей 24 Sevres должен стать французским аналогом площадки Net-A-Porter и представит самую разную продукцию: от шампанского и вина до одежды и предметов лайфстайл. На сайте будет представлено 150 люксовых марок, однако кроме собственных брендов, LVMH предложит своим клиентам и продукты Prada, Gucci, Valentino, Maison Margiela, Kitsune и APC.

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