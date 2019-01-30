Новый подход: Triaction от Triumph

В новом сезоне ведущий бренд нижнего белья Triumph запускает серию спортивной одежды из инновационных ультралегких тканей с функцией не только поддержки груди, но и… отвода влаги. Особый материал обладает высокими гигроскопичными свойствами, что сделает тренировку максимально комфортной, а скрытая поддержка без лишних швов и легкая коррекция фигуры помогут выглядеть на все сто даже во время выполнения самых экстремальных упражнений.

Коллекция Triaction, разработанная с применением высоких технологий и учетом накопленного более чем за 130 лет опыта Triumph, помогает женщинам в полной мере насладиться занятиями в спортзале и на открытом воздухе в легких, как перышко, функциональных и дышащих бюстгальтерах, обеспечивающих максимальный комфорт. В соответствии с общемировым трендом на здоровый образ жизни и в помощь новому поколению женщин, заботящихся о здоровье и неравнодушных к своему физическому состоянию, в новом сезоне Triumph решил расширить ассортимент марки за счёт спортивной линии. Яркие бра из революционных тканей уже доказали своё преимущество перед аналогами благодаря высокой степени фиксации груди, подтверждённой научными тестами. В качестве нижней части комплекта в коллекции Triaction представлены спортивные джогеры и капри с бесшовной компрессией, которая обеспечивает плотное прилегание моделей в течение всей тренировки.

Кроме того, в рамках старта продаж новой коллекции Triaction в России при покупке любой спортивной модели Triumph каждая поклонница бренда сможет получить в подарок сумку и бутылку для ещё более приятных тренировок.