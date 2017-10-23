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Артем Кузелев

Новый проект американского Vogue и Vice Media

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  • 23 Октября 201713:47
Сюжеты: Vogue

Главные редакторы таких авторитетов, как Vogue и Vice, объявили о запуске нового совместного проекта.

Американский Vogue и медиагруппа Vice Media, включающая издания i-D, Vice, Broadly и другие, работают над совместным проектом Project Vs. Уже в начале будущего года коллаборация запустит специальный сайт. В течение ста дней на новом ресурсе будут публиковаться материалы, посвященные людям, событиям, социальным, политическим и культурным проблемам, которые оказывают большое внимание на современное общество. Создание контента на себя взяли сами главреды Vogue и Vice. 

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