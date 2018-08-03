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Артем Кузелев

Новый проект Франциско Косты

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  • 03 Августа 201811:24
Сюжеты: Calvin Klein

Бывший креативный директор Calvin Klein покоряет индустрию красоты.

Оставивший свой пост в Calvin Klein Франциско Коста наконец-то нашел занятие по душе. Дизайнер поделился со своими подписчиками в сети Instagram информацией о своем новом проекте, который связан с бьюти-индустрией. Впрочем, Коста не раскрывает своих планов окончательно и интригует сообщениями о рождении новой марки Costa Brazil. Первые результаты запланированы на конец 2018 года.

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