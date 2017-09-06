Новый сериал, вдохновленный модой 1990-х

На американском телевидении работают над созданием нового шоу о модной индустрии эпохи, которая сегодня часто становится источником вдохновения.

Мода все чаще становится источником вдохновения для работников телевидения и киноиндустрии. Решив рассказать о славной истории 1990-х, американские продюсеры взяли за основу книгу Морин Каллахан Champagne Supernovas, которая вышла три года назад. Сценарий базируется на взгляде автора на модную индустрию 1990-х годов, массе закулисных сюжетов, а также историях трех настоящих икон: Кейт Мосс, Александра Маккуина и Марка Джейкобса. Создатели пока что не называют имена людей, задействованных в съемочном процессе, а также не сообщают дату релиза.