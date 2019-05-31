Новый сезон единственной в России Недели Благопристойной моды

20-21 июня в тропической оранжерее МГУ состоятся показы «Russia.ModestFashionWeek». Организаторы приглашают дизайнеров принять участие в мероприятии и представить свои коллекции ценителям благопристойной моды, среди которых известные блогеры, представители посольств стран Востока и Европы, топ менеджмент банков, руководители гос. корпораций, представители правительства г. Москвы и Московской области, общественных и политических структур. На одной площадке организаторы соберут всех, кому близка тема скромной моды. Показы «Russia. ModestFashionWeek» уже успешно прошли в необычных для fashion показов местах как:

- Международный аэропорт «Внуково»

- Крыша небоскреба «Москва Сити»

- Barvikha Luxury Village

- Московский Дом художника

Если вам интересна возможность представить свой бренд на столь изысканном и эффектном мероприятии, заполните регистрационную форму на сайте www.RMFW.ru или отправьте заявку на электронную почту ModestFashion@RussiaFW.ru Давайте вместе создавать историю новой российской моды!