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Russia. Modest Fashion Week (8)
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Новый сезон единственной в России Недели Благопристойной моды

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  • 31 Мая 201911:50
Сюжеты: Russia. Modest Fashion Week

20-21 июня в тропической оранжерее МГУ состоятся показы «Russia.ModestFashionWeek». Организаторы приглашают дизайнеров принять участие в мероприятии и представить свои коллекции ценителям благопристойной моды, среди которых известные блогеры, представители посольств стран Востока и Европы, топ менеджмент банков, руководители гос. корпораций, представители правительства г. Москвы и Московской области, общественных и политических структур. На одной площадке организаторы соберут всех, кому близка тема скромной моды. Показы «Russia. ModestFashionWeek» уже успешно прошли в необычных для fashion показов местах как:

- Международный аэропорт «Внуково»
- Крыша небоскреба «Москва Сити»
- Barvikha Luxury Village
- Московский Дом художника

Если вам интересна возможность представить свой бренд на столь изысканном и эффектном мероприятии, заполните регистрационную форму на сайте www.RMFW.ru или отправьте заявку на электронную почту ModestFashion@RussiaFW.ru Давайте вместе создавать историю новой российской моды!

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