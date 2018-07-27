Новый сезон СРМ – Collection Premiere Moscow

Организаторы одного из самых значительных модных мероприятий Москвы сообщили даты работы нового сезона выставки.

Ведущая выставка Восточной Европы СРМ проходит два раза в год в столице России. Ее уже посетили более 25 000 профессионалов, которые смогли увидеть около 1 280 коллекций от дизайнеров из разных стран. Программа мероприятий разбита на сегменты: CPM Premium, CPM Accessoires & Shoes и CPM Body & Beach. Кроме непосредственно одежды, Collection Premiere Moscow предлагает насыщенную деловую программу, презентации трендов от экспертов в области моды и многочисленные семинары Russian Fashion Retail Forum.

Даты проведения нового сезона СРМ: 4-7 сентября 2018 года.

Место проведения: ЦВК «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной, 14.

Посещение выставки в «Экспоцентре» возможно только с индивидуальным входным билетом.