Новый сезон St. Petersburg Fashion Week пройдет с 19-го по 22-ое апреля

Самое значимое событие модной петербургской весны в этом году приготовило в своем расписании новые имена, которые впервые продемонстрируют свои коллекции наряду с уже известными дизайнерами и резидентами SPbFW. Официальное расписание сезона разделится на несколько тренд-разделов, наиболее ярким из которых является New Fashion, который собрал показы ультра новых дизайнерских брендов.

Вместе с подиумной программой пройдёт традиционный SPbFW POP-UP STORE.

Возможность напрямую пообщаться с дизайнерами, узнать о новинках сезона, что модно здесь и сейчас, что модно конкретно для Вас, найти свой бренд, присмотреть что-то новое в свой гардероб, минуя долгую цепочку посредников и сэкономить время на поиск – главные тезисы проведения SPbFW POP-UP STORE. Мода здесь и сейчас, будь в центре событий.

Расширяя арт-пространство SPbFW в этом сезоне организованы несколько экспозиций петербургских и московских художников и фотографов. Получила дальнейшее развитие деловая образовательная программа Санкт- Петербургской Недели Моды, которая в этом году наполнена известными профессионалами российской fashion-индустрии. Акценты на прямые бизнес-кейсы, живой диалог с аудиторией - все это делает деловую программу SPbFW одной из самых эффективных бизнес-практик весны.

Безусловной частью SPbFW является вечерняя программа, во время которой у гостей и фэшн-инсайдеров появляется возможность обменяться впечатлениями и получить новые эмоции во время ярких фэшн-вечеринок. В самом центре города пройдут незабываемые вечеринки под общей концепцией. Отталкиваясь от общепризнанного мирового авторитета в области цвета Pantone, ultra violet станет главным акцентом шумных ночей. По специальным пригласительным гости смогут окунуться в заданную тематику в JoJo Bar – место встречи изменить нельзя и провести субботнюю ночь в обсуждении прошедших показов.

Торжественное закрытие Сезона FALL - WINTER 2018/2019 пройдёт в ЗиС, Здесь и Сейчас, слоган сезона будет сопутствовать нам все четыре дня и не оставит равнодушным гостей завершающей вечеринки. Ведущим вечера станет Максим Захаров, более известный как MOONSTAR-звезда «Минуты Славы» на Первом Канале, покоривший Ренату Литвинову техникой freestyle-создание трека здесь и сейчас.

За время своего существования Санкт-Петербургская Неделя Моды собрала почти всю карту fashion-мира у себя в расписании: дизайнеров, влиятельных журналистов, редакторов известных изданий и топовых блогеров, высоко оценивших профессиональный формат мероприятия, соединяющая все лучшие тенденции в мировой практике недель мод.

Эпицентром модного марафона станет Новая Сцена Александринского театра — уникальный многофункциональный театральный комплекс и медиа-центр. Сезон Осень-Зима 2018/2019 готовит сюрпризы. Русские дизайнеры развиваются и прогрессируют, количество новых участников фэшн-сообщества растет в геометрической прогрессии. Именно поэтому первый глянцевый журнал о моде в Санкт-Петербурге, журнал DRESS CODE Magazine, объявил о старте конкурса "DRESS CODE CHOICE", финалисты которого представят свои работы на профессиональном подиуме. Победителям конкурса предоставится возможность продемонстрировать капсулу своей коллекции, получив профессиональную акселерацию в развитии своего бренда, а также показать свои луки лучшей фэшн- аудитории Санкт-Петербурга.

Арт-пространство сезона SPbFW соткано из экспозиций современных художников и фотографов, среди которых: художники Поль Нюклир, Илья Филатов, Яна Иванчина и фотохудожник Рэй Оский. Их работы наполнены современными арт-формами насыщенных экспрессией образов.

Образовательная и деловая программа SPbFW проходит в этом году в новом формате, который позволяет каждому участнику не только прослушать лекцию от известных профессионалов модной индустрии, но и провести время за обсуждением персональных вопросов каждого участника. Куратор программы - Роман Ефремов, генеральный директор Отраслевого Союза Фэшннет и CEO проекта Календарь Модных Событий. Спикеры и модераторы дискуссий: Надежда Корнилова, профессор, директор инжинирингового центра текстильной и легкой промышленности; Оксана Шевлякова, руководитель проектов «JobsMarketFashion Industry», официальный представитель SPbFW в Москве; Кирилл Михирев, fashion- фотограф; Ирина Каримова, руководитель портала FashionEducation.ru; Антон Алфер, основатель Модной Сети MODA.RU, председатель Комитета по цифровым технологиям СОЮЗЛЕГПРОМа и Георгий Ростовщиков, президент международной ассоциации байеров, Fashion директор MILO Group. Ожидания ультрамодной аудитории в этом сезоне удовлетворят показы раздела New : A. Fashion NoDesign одним из первых стал создавать и показывать коллекции, одновременно включающие мужские, женские, унисекс луки. Все можно перетасовать как колоду карт и самостоятельно решить, куда идти, что делать и как ощущать себя в итоге.

Хедлайнером New Fashion day станет бренд U STORY, который уже захватил сердца и гардеробы истинных fashionista и celebrity Санкт-Петербурга и Москвы. Название бренда говорит само за себя. Твоя история – это Ты, Твои эмоции, это все, что Ты видишь, чувствуешь, все, что Тебя окружает. Открывает подиумную программу постоянный резидент Санкт-Петербургской Недели Моды бренд ALEZZY, который представит свою новую коллекцию «Вуаль Индиго». Член Санкт-Петербургского Синдиката Моды - бренд ALEZZY - это легко узнаваемый индивидуальный стиль, высокотехнологичные ткани и креативные дизайнерские решения в каждом творении. Также у гостей будет уникальная возможность приобрести одежду ALEZZY в рамках SPbFW POP-UP STORE. ДизайнерВиктория Флёровна бросила вызов современной моде, в которой преобладает молодежный Casual. Её новая коллекция «Дыхание Парижа» стала изящной ретроспективой в 30-е годы, когда тон светским мероприятиям задавали скромность и благородство с хулиганскими нотками.

Подробнее со списком локаций, расписанием мероприятий и именами дизайнеров вы можете ознакомиться на сайте St. Petersburg Fashion Week www.spbfw.ru