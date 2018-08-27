Новый сезон выставки «Индустрия моды»

Единственная профессиональная отраслевая выставка в Северо-Западном регионе пройдет с 10 по 13 октября в Петербурге.

Выставка «Индустрия моды» адресована специалистам и байерам. Мероприятия следующего сезона проекта пройдут в петербургском Экспофоруме, где встретятся более 150 производителей и дистрибьютеров из 14 стран мира. Программа выставки разделена на несколько больших разделов: Швейные изделия и трикотаж, Текстиль, Белье, Головные уборы, Изделия из кожи и меха, Обувь и кожгалантерея, Фурнитура, а также Оборудование. Кроме того, новый формат включает профессиональную выставку, нетворкинг и отраслевые события.

Работать выставка будет в течение четырех дней с 10.00 до 18.00. Более подробная информация на сайте Экспофорума.