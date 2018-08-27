Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Новый сезон выставки «Индустрия моды»

  • 113
  • 0
  • 27 Августа 201822:23

Единственная профессиональная отраслевая выставка в Северо-Западном регионе пройдет с 10 по 13 октября в Петербурге.

Выставка «Индустрия моды» адресована специалистам и байерам. Мероприятия следующего сезона проекта пройдут в петербургском Экспофоруме, где встретятся более 150 производителей и дистрибьютеров из 14 стран мира. Программа выставки разделена на несколько больших разделов: Швейные изделия и трикотаж, Текстиль, Белье, Головные уборы, Изделия из кожи и меха, Обувь и кожгалантерея, Фурнитура, а также Оборудование. Кроме того, новый формат включает профессиональную выставку, нетворкинг и отраслевые события.

Работать выставка будет в течение четырех дней с 10.00 до 18.00. Более подробная информация на сайте Экспофорума.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru