Новый сезон ярмарки «Барахолка Fashion Weekend»

В конце марта в Санкт-Петербурге пройдет VII сезон благотворительного проекта «Барахолка Fashion Weekend».

VII сезон благотворительной ярмарки «Барахолка Fashion Weekend» пройдет 24-25 марта в ЦИ «Невский 8». По традиции мероприятие представит на одной площадке винтажные предметы, а также современные вещи от известных и молодых марок и дизайнеров. Покупая представленные товары, гости ярмарки помогут собрать средства для благотворительной организации «Перспективы», которая оказывает помощь детям и молодым людям с тяжелыми формами инвалидности. Как отмечают организаторы, за прошедшие шесть сезонов «Барахолке» удалось собрать 1 412 650 рублей.

В новом сезоне запланированы такие активности, как консультации стилистов, помощь в подборе одежды, познавательные мастер-классы и лекции, а также аукцион лотов от Вячеслава Малафеева, Бориса Гребенщикова, Мити Фомина и Ивана Урганта.