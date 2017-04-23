Новый слоган Марки Ив Роше

20 апреля состоялась презентация нового слогана марки «Act Beautiful» и нового продукта, который является квинтэнссенцией основных ценностей марки Ив Роше и воплощением философии бренда: 1-й концентрированный гель для душа. Компактный флакон концентрированного геля для душа объемом 100 мл рассчитан на 40 применений, то есть на то же количество, что и гель для душа 400 мл. Упаковка оснащена экономичным дозатором: колпачок с клапаном позволяет одним нажатием получить необходимую порцию продукта. Всего одной капли достаточно , чтобы принять душ.

Миссия марки Ив Роше: возвращать Природе все, что она так щедро дарит нам, каждый день для красоты женщин. Это стремление в полной мере воплощается в Растительной Косметике, создаваемой командой специалистов, обладающих уникальной Экспертизой. С момента создания марки Ив Роше в 50-е годы во французской Бретани, в городке Ля Гасийи, был избран путь развития с неизменным уважением к Природе и человеку. Безусловно, такая философия не может ограничиваться лишь созданием косметики. Речь идет не о маркетинге, а об истории семьи с особым видением: желанием жить в гармонии с собой и окружающим миром, наслаждаясь каждым моментом. Компания старается сделать этот мир лучше, заботясь о Природе и красоте каждой женщины, и строит косметическую марку, отличающуюся от других, далекую от существующих стереотипов.