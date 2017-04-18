Новый смартфон ASUS ZenFone 3 Zoom

Компания ASUS представляет ASUS ZenFone 3 Zoom, самый тонкий и самый легкий 5,5-дюймовый смартфон в мире с аккумулятором емкостью 5000 мА•ч и эксклюзивной двойной камерой, позволяющей снимать потрясающие фотографии и видеоролики.

Инновационность нового ASUS ZenFone 3 Zoom заключается в том, что данный смартфон оснащается сразу двумя высококачественными тыловыми камерами. Основная камера построена на базе 12-мегапиксельной матрицы Sony IMX362 с крупными пикселями (1,4 мкм) и имеет широкоугольный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 25 мм и диафрагмой f/1.7. Вторая камера обладает тем же разрешением (12 МП), оптическим увеличением в 2,3 раза и общим увеличением в 12 раз. Переключение между камерами осуществляется моментально, а их сочетание помогает получать четкие снимки на любом расстоянии.

Эксклюзивный программно-аппаратный комплекс ASUS SuperPixel™ в сочетании с ярким объективом и фотосенсором с крупными пикселями увеличивают светочувствительность камеры в несколько раз, позволяя делать качественные снимки в условиях низкой освещенности и даже ночью. При этом общая разница в светочувствительности по сравнению с камерой стандартного смартфона может достигать 10 раз.

Идеальные фотографии. Двойная камера с эксклюзивной технологией ASUS SuperPixel

ASUS ZenFone 3 Zoom обладает самой совершенной камерой среди всех смартфонов компании. Новые технологии и функции, реализованные в смартфоне, задают высочайшие стандарты мобильной фотографии.

ASUS ZenFone 3 Zoom оснащается двойной камерой с эксклюзивной технологией ASUS SuperPixel. Основная камера имеет широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 25 мм и большой апертурой (f/1,7) и матрицу на 12 мегапикселей с поддержкой технологии ASUS SuperPixel. Она предназначена для съемки повседневных сцен, в том числе при низкой освещенности, а также для макросъемки с минимальным расстоянием фокусировки – 10 см. Вторая камера – с тем же разрешением 12 мегапикселей, фокусным расстоянием 59 мм и оптическим увеличением в 2,3 раза – служит для получения высококачественных снимков крупным планом. Переключение между камерами осуществляется моментально, а их сочетание дает потрясающую глубину резкости и как результат – практически профессиональные фотоснимки.

Основная камера с технологией ASUS SuperPixel: Благодаря эксклюзивной технологии ASUS SuperPixel, реализованной в новом ASUS ZenFone 3 Zoom, камера обладает повышенной светочувствительностью, что дает возможность получать четкие снимки ночью или в условия низкой освещенности.

- Увеличенный размер пикселей (1,4 мкм)

Камера ASUS ZenFone 3 Zoom выполнена на базе новейшего сенсора Sony IMX362, размер которого составляет 1/2,55 дюйма, а размер отдельного пикселя — 1,4 мкм, что является одним из лучших показателей в своем классе. Крупный размер пикселя позволяет увеличить светочувствительность камеры, а также уменьшить зернистость изображения при съемке в условиях слабой освещенности.

- Большая апертура объектива (f/1,7)

Благодаря светосильному объективу (f/1,7) на матрицу камеры попадает большее количество света по сравнению с большинством популярных смартфонов.

- Эксклюзивная технология ASUS SuperPixel

Программно-аппаратный комплекс ASUS SuperPixel увеличивает светочувствительность камеры до 4 раз за счет интеллектуального выбора такого параметра, как ISO, во время съемки, а также устранения шума при постобработке.

Фронтальная камера с поддержкой технологии ASUS SuperPixel

Фронтальная 13-мегапиксельная камера со светосильным объективом (f2,0), построенная на базе высококачественного сенсора Sony IMX214, обладает одним из самых высоких разрешений для селфи-камер современных смартфонов. Поддержка технологии ASUS SuperPixel позволяет дополнительно повысить светочувствительность в два раза. При съемке в условиях недостаточной освещенности экран смартфона становится ярко-белым, играя роль вспышки.

Технология тройной автофокусировки ASUS TriTech+ (0,03 с)

В ASUS ZenFone 3 Zoom реализована улучшенная система тройной автофокусировки ASUS TriTech+. В зависимости от условий съемки она автоматически выбирает из трех систем фокусировки наиболее подходящий способ наведения камеры смартфона на резкость — улучшенную фазовую Dual Pixel, следящую или лазерную фокусировку второго поколения. Время фокусировки составляет всего 0,03 секунды, даже при съемке движущихся объектов.

- Фазовая автофокусировка Dual Pixel

Теперь каждый пиксель светочувствительной матрицы камеры содержит пару фазовых датчиков фокусировки, сравнение сигнала которых позволяет быстро и точно определить, находится ли объект в фокусе. Поскольку все 12 миллионов пикселей фотосенсора участвуют в наведении камеры на резкость, то фокусировка по всему полю кадра происходит максимально быстро и точно, даже для движущихся объектов или в условиях слабой освещенности.

- Лазерная автофокусировка второго поколения

Лазерная автофокусировка второго поколения работает на трехкратно большем расстоянии по сравнению с предыдущей версией и отлично подойдет для съемки объектов, расположенных на расстоянии до 1,5 метров от камеры.

- Следящая автофокусировка

Система непрерывной следящей автофокусировки применяется для фото- и видеосъемки движущихся объектов. Принцип работы данного режима основан на анализе движений объектов и предугадывании, где он окажется в следующее мгновение, и установке фокуса в эту точку.

Поддержка формата RAW

Новый ASUS ZenFone 3 Zoom обладает поддержкой профессионального формата файлов RAW, который позволяет сохранять высокое качество изображения при обработке, так как содержит в себе максимальное количество необработанных данных, полученных с матрицы камеры при съемке. Это значит, что, если кадр получился слишком темным или слишком светлым, то при обработке пользователь может с легкостью вернуть потерянные детали изображения без ухудшения качества, по сравнению с редактированием файлов в формате JPEG. Поддержка формата RAW будет доступна с обновлением до Android 7.0 (Nougat).

Ручная настройка камеры

В режиме ручной настройки камеры ASUS ZenFone 3 Zoom дает возможность почувствовать себя профессиональным фотографом, управляя множеством различных параметров, таких как выдержка (от 1/16000 секунды до 32 секунд), резкость, баланс белого, экспокоррекция, светочувствительность, режим замера экспозиции. Кроме того, новый ASUS ZenFone 3 Zoom предоставляет пользователю возможность моментального переключения между фокусным расстоянием 25 и 59 мм.

Следящая автофокусировка при съемке видео с разрешением 4K/Ultra-HD

При съемке видео с разрешением 4K/Ultra-HD камера ASUS ZenFone 3 Zoom использует высокоточную систему непрерывной следящей автофокусировки.

Особенности камеры смартфонов серии ZenFone 3

Новый ASUS ZenFone 3 Zoom также обладает всеми технологиями, используемыми в камерах смартфонов серии ZenFone 3.

- Четырехосевая система оптической стабилизации изображения (OIS) и трехосевая электронная стабилизация (EIS) распознают колебания и вибрации смартфона и позволяют получать четкие снимки и плавные видеоролики.

- ASUS ZenFone 3 Zoom также способен снимать видео с разрешением до 4K/Ultra-HD (3840 x 2160 пикселей).

- Благодаря датчику цветокоррекции, который определяет в кадре объекты с нестандартным освещением, становится возможным делать снимки с максимально естественной цветопередачей.

- В режиме супер-разрешения ASUS ZenFone 3 Zoom делает сразу четыре снимка с разрешением 12 мегапикселей, а затем объединяет их в одну фотографию, четкость которой будет эквивалентна 48-мегапиксельному изображению.

- ASUS ZenFone 3 Zoom обладает 19 специальными режимами с предустановленными настройками, подходящими для различных сценариев съемки.

Безупречные фотографии с помощью смартфона!