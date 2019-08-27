Новый тейлоринг или возвращение классики.

«Клиенты модных марок сегодня устали от уличного стиля и грядет новая волна интереса к портновству», – эта мысль не раз звучала в коридорах знаменитой выставки мужской моды Pitti Uomo. Это ответная реакция на квадратные и мешковатые пиджаки и костюмы, которые уже несколько сезонов дизайнеры показывают на подиуме. Этот силуэт (а точнее его отсутствие) пришелся по вкусу поколению миллениалов, выросших на спортивной и рабочей униформе и вдохновленных уличным стилем. Не стоит видеть в этом закат костюмной традиции, скорее можно отдать должное маркам, которые предлагают сочетать брюки-карго, мешковатые джинсы и кроссовки с плечистым двубортным пиджаком.

Так привычный символ power dressing приобретает совершенно иную интерпретацию и новую жизнь. Многие модные марки стали всерьез говорить о «тейлоринге». В то же время, производители классической одежды начали предлагать более расслабленные сочетания хорошо скроенных пиджаков со спортивными элементами и в целом уходят в сторону от формальной строгости.

Отличным решением и основой осеннего гардероба могут стать двубортные или однобортные модели пиджаков итальянского бренда Belvest, представленного в коллекции мужского мультибренда St-James. Удивительно точный крой и исключительное внимание к деталям, инновационные технологии, а также эксклюзивные ткани – все это про гарантирует своему обладателю безупречный лук – как для деловой встречи, так и для яркого вечера.