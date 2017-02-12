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Артем Кузелев

Новый трейлер картины «Персональный покупатель»

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  • 12 Февраля 201723:11

У триллера Оливье Ассаяса с Кристен Стюарт в главной роли появился новый официальный трейлер.

На днях режиссер Оливье Ассаяс представил новый международный трейлер своей картины «Персональный покупатель». Ролик дает более полное представление о тревожной и напряженной атмосфере фильма, главную роль в котором исполнила Кристен Стюарт.

По сюжету, девушка Морин приезжает из Америки в Париж, чтобы строить здесь карьеру персонального покупателя для знаменитостей. Однако у истории есть и сверхъестественная сторона, которая обнаруживается через дар героини видеть призраков и общаться с ними. Официальная премьера картины назначена на середину марта этого года.

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