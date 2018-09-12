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Артем Кузелев

Новый ТВ-проект от Тима Ганна и Хайди Клум

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  • 12 Сентября 201823:40

Знаменитые ведущие реалити-шоу Project Runway покидают передачу и начинают новый ТВ-проект о моде.

Создатели реалити-шоу «Проект Подиум» сообщили, что в новом сезоне дуэт супермодели Хайди Клум и телеведущего Тима Ганна не появится в эфире. В свою очередь, стриминговый сервис Amazon анонсировал запуск нового шоу о моде, вести которое будут Хайди и Тим. Пока что не сообщается никаких подробностей о новом проекте, но создатели обещают «свежий взгляд на формат реалити-шоу».

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