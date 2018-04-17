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Артем Кузелев

Новый ювелир в команде Louis Vuitton

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  • 17 Апреля 201813:17
Сюжеты: Louis Vuitton

Созданием ювелирных коллекций парижского дома моды теперь займется Франческа Амфитеатроф из Tiffany & Co.

Бывший директор по дизайну Tiffany & Co возглавит ювелирное направление Louis Vuitton. Франческа Амфитеатроф назначена креативным директором линии часов и ювелирных украшений парижского дома моды. В официальном заявлении марки говорится, что Louis Vuitton планирует активно развивать это направление: «Креативность Амфитеатроф в работе с драгоценными металлами и ее опыт помогут сформировать наше ювелирное направление».

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