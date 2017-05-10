Новый закон меняет индустрию моды Франции

Французское правительство приняло новый закон, который регламентирует издательскую деятельность и некоторые аспекты модельного бизнеса.

По сути, документ, о котором идет речь, был подписан еще в 2015 году, однако лишь сейчас он вступает в силу. Новый законопроект обязывает глянцевые издания сопровождать отретушированные фотографии соответствующей пометкой. Теперь читатели смогут сразу видеть, какие фото прошли обработку, а какие – нет. За нарушение правила издателей ждут штрафы до 37500 евро.

Кроме того, новый регламент теперь появится в модельном бизнесе. Теперь, чтобы работать, каждая модель должна будет предоставлять разрешение от врача. Агентства, которые нарушат закон, могут столкнуться с очень внушительными штрафами до 75000 евро и даже тюремным заключением.