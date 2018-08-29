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Артем Кузелев

Новый женский аромат от Dior

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  • 29 Августа 201814:16
Сюжеты: Dior, Косметика и парфюмерия

Спустя 20 лет после запуска парфюма J’Adore, парижский дом моды представил новый аромат для женщин.

Долгожданная новинка получила название Joy de Dior и увидела свет неделю назад 20 августа. Она стала долгожданным релизом после почти 20 лет, прошедших с презентации уже культового аромата J’Adore. Лицом рекламной кампании парфюма была выбрана постоянная муза дома моды – Дженнифер Лоуренс. Актриса позировала в воде перед объективом режиссера Френсиса Лоуренса. Новинка доступна во флаконах трех объемов: 30, 50 и 90 мл. Стоимость начинается от 69 евро.

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