Новый зимний лукбук STREET BEAT

Сеть магазинов кроссовок и кед STREET BEAT представляет новый сезонный лукбук. Героями в этот раз стали резиденты агентства “нетипичных моделей” Lumpen, а местом съемки послужил культурный центр ЗИЛ. Таким образом бренд отдает честь наследию эпохи конструктивизма. Также одной из тем, к которой обращается бренд в этой съемке - преемственность поколений, отсюда и выбор столь необычного места действия.

В лукбуке можно найти образы для мужчин и женщин на самые разные случаи. Вещи в рабочей, немного грубоватой эстетике Carhartt WIP здесь сочетаются с яркими и правильно стилизованными аксессуарами и обувью Native. Грамотные луки из спортивных и лайфстайл вещей гарантируют комфорт и уместный внешний вид.

В съемке приняли участие вещи Nike, adidas Originals, Jordan, ASICS Tiger, Carhartt WIP, Native, Puma и другие. В зимнем сезоне STREET BEAT представит не только кроссовки, но и верхнюю одежду, брюки, толстовки и лаконичные футболки, а также необходимые аксессуары для холодного времени года. Приобрести товары можно онлайн или в магазинах сети по всей России.