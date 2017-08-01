Нужно ли запрещать рекламу операций по увеличению груди? Что ответит пластический хирург Андриевский депутату Милонову

Вести Санкт-Петербург, после предложения депутата Милонова запретить рекламу грудных имплантов, сделали большой сюжет и спросили экспертов, что они обо всем этом думают.

Есть мнение, что импланты затрудняют диагностику рака молочный железы. Но, если женщине уже поставили страшный диагноз и прооперировали, то без грудных имплантов не обойтись. Более того, совсем недавно реконструктивную пластику груди стали финансировать за счет средств фонда ОМС. Может ли пластика груди оказать негативное воздействие на здоровье женщины?

Что ответит депутату Милонову пластический хирург, кандидат медицинских наук Андрей Андриевский?

Можно ли говорить, что современные операции по увеличению груди (маммопластике) и реконструкции груди за последние 10 лет изменились?

Андрей Андриевский: В своей практике я использую современные методики пластики груди, (например, эндоскопия), которые позволяют сделать операцию с минимальными разрезами и минимальным травмированием молочных желез, при этом гарантируя хороший эстетический результат. В частности используется бесшовная методика, когда после операции не требуется снятие швов. Применяется специальный клей, герметизирующий раны, который позволяет сформироваться тонкому шву и не требует перевязок в послеоперационном периоде. Перед операцией каждый пациент проходит развернутое обследование.

Я использую правильно подобранные, самые современные импланты, прошедшие регистрацию на территории РФ, имеющие все необходимые сертификаты (в частности зарегистрированные РосЗдравНадзором). В сюжете вы можете посмотреть, как мы разрезали импланты или как на них наезжают автомобилем и с ними ничего не происходит. Силиконовые импланты, пожалуй, одни из наиболее изученных медицинских устройств в истории. Поскольку они используются в коммерческих целях, а не для бесплатной медицины, то тестируются на высшем уровне.

Техническое оснащение. Наша клиника оборудована современной техникой, позволяющей выполнять операции малотравматично и бескровно. Это касается и наркоза: используются современные аппараты и препараты, допустимые для детей первого года жизни. Все это позволяет существенно облегчить и сократить период реабилитации.

Несколько раз в год я участвую, в том числе и с докладами, в международных конгрессах по пластической хирургии, что позволяет находиться на острие профессии.

Учитывая все вышесказанное можно с уверенностью сказать, что наши пациенты могут получать качественную медицинскую помощь на самом современном уровне и им не нужно для этого ехать за границу.

Для молодых женщин какая операция более щадящая с использованием имплантов или липофилинга? Какие новые материалы появились за последние годы?

А. А. Липофилинг груди появился относительно недавно. У него есть и плюсы и минусы. Плюс – в отсутствии инородных тел в организме. В ходе операции с помощью липосакции происходит забор собственного жира, который подготавливается специальным образом и вводится в область груди. Минусы – непредсказуемость рассасывания жира, невозможно спрогнозировать окончательный результат. Иногда требуется 2-3 операции, чтобы добиться желаемого результата. Что меня не устраивает в полной мере.

Как силиконовые импланты воздействуют на иммунную систему и можно ли говорить о появлении других технологий, заменяющих силикон?

А. А. В медицинской практике используется огромное количество имплантов. Да возьмите хоть зубные импланты или импланты, которые используются для восстановления костей. Наличие имплантов в организме всегда вызывает много вопросов и здесь необходимо руководствоваться целесообразностью. Насколько больше плюсов в наличие имплантов, чем в их отсутствии. Маммопластика не исключение. Я использую современные сертифицированные импланты, имеющие помимо регистрационного свидетельства на территории РФ сертификат FDA (агентства по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США). Сама операция по пластике груди не несет риска возникновения онкологических заболеваний. Кроме этого перед операцией делается серьезное исследование, которое позволяет выявить предвестников рака (кисты, фиброаденомы) и в ходе операции по пластике груди можно удалить эти образования с последующим гистологическим исследованием. После операции пациенты в течение длительного срока находятся под наблюдением.

В каких случаях следует идти на эту операцию, что можно сказать о принципе разумной достаточности, может отсутствии уверенности зачастую мотивирует людей на эту эстетическую операцию?

А. А. Как правило, я работаю с пациентами у которых есть серьезные эстетические деформации молочных желез такие как:

- выраженная асимметрия (когда молочные железы сильно отличаются в размерах),

- птоз и гипоплазия (провисание груди, как правило связанное с беременностью, кормлением и потерей веса),

- врожденные деформации молочных желез (тубулярность груди),

- аплазия (отсутствие) молочных желез,

- пациенты после мастэктомии (удаления молочных желез), связанной с онкологией груди.

Я отказываюсь оперировать пациентов, которые гонятся за модой на большую грудь, но при этом имеют хорошую форму груди. Такие пациенты часто хотят установить импланты больших объемов, что может в дальнейшем привести к нежелательным деформациям груди и проблемам в будущем. Таким как провисание груди и конструирование имплантов, что в дальнейшем приведет к повторной операции. Я уменьшаю вероятность повторной операции, прогнозируя изменения анатомии пациента, которые произойдут с течением времени. Стараюсь получить максимально естественный, соответствующий пропорциям фигуры пациента результат.

Правда ли, как утверждает Милонов, импланты осложняют диагностику рака молочной железы?

А. А. Импланты ни в коем случае не осложняют диагностику рака груди. Имплант находится под молочной железой и никаким образом не может мешать диагностике рака. Единственное, что требуется – это сообщить специалисту, который проводит диагностику о том, что установлены импланты.

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Справка: Андриевский Андрей Николаевич, 41 год, кандидат медицинских наук. Опыт работы в пластической хирургии – 10 лет. Начинал карьеру как сердечно-сосудистый хирург, оперировал в Центре пластической и реконструктивной хирургии Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И.Мечникова. Член общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов России (ОПРЭХ) (Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons). Оперирует в Санкт-Петербурге и Москве.