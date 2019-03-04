О чем говорят бьюти-тренды в 2019 году

Естественность. Пожалуй, этот тренд не исчерпает себя никогда. Природная красота здоровой и сияющей кожи ценится куда больше, чем искусственный, тяжелый и плотный контуринг. Вместо того, чтобы маскировать недостатки с помощью декоративной косметики, можно наладить свои отношения с кожей. Добиться идеально ровного тона и сократить применения тональных средств поможет средство от косметического бренда Teana – молекулярный микрофлюид OCCLUX Sensocalm, который решит проблему покраснения, шелушения и неровного тона кожи. Его легкая текстура создаст невидимую пленку на коже подобно салонной маске, которую не нужно смывать, при этом ваша кожа будет свободно дышать, а поры не будут закупорены в течение всего дня.

Ампульный уход. Сыворотки в ампулах – это наиболее концентрированный косметический препарат, который можно использовать в домашних условиях. Ранее подобную косметику можно было найти исключительно в профессиональных салонах. Однако 12 лет назад пионером этого направления стал бренд российской косметики Teana. Одной из последних новинок ампульных сывороток бренда является серия ампульной косметики Stress Control, которая прекрасно подойдет для жительниц больших городов. Эта серия направлена на защиту от загрязнений и сухости, и прекрасно подойдет для чувствительной кожи.

Готовые курсы вместо косметолога. Многоступенчатый уход – это, бесспорно, эффективно, но далеко не всегда на него находится время. К счастью, эксперты бьюти-индустрии предлагают наиболее универсальный вариант ухода – готовые бьюти-курсы. Подобные курсы представлены уникальным сочетанием косметики разного направления в одном полноценном наборе, которым можно пользоваться в домашних условиях. Таким чудесным бьюти-курсом является FUNGUSTO от Teana на основе грибных экстрактов. В едином наборе сывороток вы получаете деликатный пилинг, филлинг морщин и неровностей, защиту от внешних факторов, омолаживающий эффект и здоровое сияние кожи. 10 ампул, рассчитанные на 10 дней заменят вам дорогой курс косметолога! А значит – сэкономят не только время, но и средства.

Веганская косметика. Косметика для веганов становится не просто трендом, а настоящим прорывом в бьюти-индустрии. Все чаще люди уделяют внимание вопросу защите о животных и органической косметике. Линейка уходовой косметики Vegenius от Teana представляет уникальные по своему составу сыворотки, полученные путем сверхкритической СО2-экстракции, полностью соответствуют живым растениям, отдавая коже всю их пользу. Они не содержат примесей и следов экстрагентов, не осветлены и являются на 100% натуральным продуктом. Также косметика не тестируется на животных, и не содержит в составе продукты животного происхождения, благодаря чему абсолютно точно подходит веганам.

Концепция персонализированного ухода. Все чаще у косметических компаний наблюдается тенденция к разработке грамотной персонализированной концепции эффективного салонного ухода. Теперь, чтобы проводить косметологические процедуры, необязательно посещать профессионального косметолога. Благодаря инновационным средствам процедуры можно осуществлять прямо у себя дома. К примеру, Teana представляет 18 бустеров, среди которых женщины могут самостоятельно выбрать, что наиболее им подходит: от борьбы с гликацией до осветления пигментации на руках и декольте. Бустеры являются мощным усилителем любого косметического ухода, в том числе сывороток и кремов. Это революционное высокоактивное средство увеличивает силу и скорость воздействия биоактивных компонентов косметики, что позволяет в кратчайшие сроки достичь эффекта, максимально близкого салонной косметологии.