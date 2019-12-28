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Артем Кузелев

О легендарном магазине Colette сняли фильм

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  • 28 Декабря 201911:57

В прокат документальная картина выйдет в будущем году.

На днях состоялась премьера документального фильма о легендарном парижском концептуальном бутике, который выйдет в прокат в 2020 году. Картина получила название Colette Mon Amour и подробно рассказывает о жизни основательницы магазина Колетт Руссо и ее дочери Саре Андельман. Особое внимание в ленте сосредоточено на последних шести месяцах работы Colette, закрывшемся ровно два года назад. На экране можно будет увидеть Вирджила Абло, Канье Уэста, Фаррелла Уильямса и других звездных поклонников бутика.

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