О Пьере Кардене снимут фильм

Режиссер Пи Дэвид Эберсол работает над документальным фильмом к 96-летию легендарного модельера.

В этом году легендарному французскому дизайнеру исполняется 96 лет. В данный момент ведется работа над созданием документального фильма, посвященного модельеру. В картине о Пьере Кардене от режиссера Пи Дэвида Эберсола можно будет увидеть фрагменты архивных съемок и интервью, а также многочисленных звездных друзей маэстро. Премьера назначена на весну будущего года.