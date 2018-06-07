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Артем Кузелев

О Пьере Кардене снимут фильм

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  • 07 Июня 201816:50
Сюжеты: Pierre Cardin

Режиссер Пи Дэвид Эберсол работает над документальным фильмом к 96-летию легендарного модельера.

В этом году легендарному французскому дизайнеру исполняется 96 лет. В данный момент ведется работа над созданием документального фильма, посвященного модельеру. В картине о Пьере Кардене от режиссера Пи Дэвида Эберсола можно будет увидеть фрагменты архивных съемок и интервью, а также многочисленных звездных друзей маэстро. Премьера назначена на весну будущего года.

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