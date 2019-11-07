О Ральфе Лорене сняли документальный фильм

Американский какал НВО покажет новую картину Very Ralph, посвященную жизни и творчеству дизайнера.

Документальный фильм Very Ralph рассказывает о жизни американского дизайнера с детских лет до настоящего момента. Зрители смогу узнать, как маленький Лорен жил Бронксе, продавал галстуки в Empire State Building и в итоге построил собственную модную империю с доходом более 6 млрд ежегодно. Кроме самого дизайнера, в картине появятся его коллеги Кельвин Кляйн, Донна Каран, Вера Вонг, Джейсон Ву и другие знаменитости. Мировая премьера ленты назначена на 12 ноября, в России фильм стоит искать на Амедиатеке.