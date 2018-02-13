Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
SergeyVladimirov

О секретах красоты Ксения Царицына рассказывает в своем бьюти-блоге

  • 323
  • 0
  • 13 Февраля 201814:41

Супруга самарского олигарха Алексея Шаповалова, чья свадьба прогремела на всю Россию, теперь увлеклась созданием своего бьюти блога.

Ксения решила помочь своим многочисленным  подписчицам, которые восхищаются красотой Ксении и постоянно спрашивают, какими бьюти новинками она пользуется, как подбирает себе косметику и  поделиться секретами красоты.

Ксения обрадовала подписчиков, создав бьюти профиль в инстаграм.

Теперь все кто подписан на Ксению Царицину, маму двоих детей, могут узнать о ее секретах красоты: о самых новых тенденциях, о секретах макияжа и новинках из косметички.

https://www.instagram.com/tsaritsa_beauty/

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru