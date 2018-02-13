О секретах красоты Ксения Царицына рассказывает в своем бьюти-блоге

Супруга самарского олигарха Алексея Шаповалова, чья свадьба прогремела на всю Россию, теперь увлеклась созданием своего бьюти блога.

Ксения решила помочь своим многочисленным подписчицам, которые восхищаются красотой Ксении и постоянно спрашивают, какими бьюти новинками она пользуется, как подбирает себе косметику и поделиться секретами красоты.

Ксения обрадовала подписчиков, создав бьюти профиль в инстаграм.

Теперь все кто подписан на Ксению Царицину, маму двоих детей, могут узнать о ее секретах красоты: о самых новых тенденциях, о секретах макияжа и новинках из косметички.

https://www.instagram.com/tsaritsa_beauty/