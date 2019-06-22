О влиянии моды на хип-хоп индустрию

Сегодня хип-хоп абсолютно везде. В телевизоре, в youtube, в разговорах друзей, на улицах всех городов.

Тенденция XXI века - любимый всеми streetwear, одежда практичная и стильная одновременно. Фактически эта история - квинтэссенция лучших моментов из мира моды и мира уличной субкультуры. Хип-хоп зародился в конце XX века на улицах чёрных кварталов, где без особой трудности можно было получить пулю в лоб или загреметь в полицейский участок. В то время моду диктовал человек по имени Karl Kani, личность в кругах почитателей хип-хопа легендарная. Широкие джинсы этого парня носили многие культовые персонажи вплоть до Тупака Шакура. Прошло несколько десятков лет и сегодня собственные линейки одежды выпускает каждый мало-мальски уважающий себя рэпер - от Jay-Z до Тимура Юнусова.



Итак, что мы имеем? Мы видим массовое помешательство молодёжи на продуктах Вирджила Абло, видим целые линейки модной обуви под крылом Nike или Adidas Originals, мы видим дорогущие Brioni или Loro Piana на самых значимых фигурах от мира хип-хопа в бизнесе. Вершиной айсберга является сериал "Империя", насквозь пропитанный духом десятков самых крутых компаний и кутюрье - от HBA до платьев за десятки тысяч долларов от самых известных домов моды. На ковровых дорожках звёзды щеголяют в ультрамодных образах, ребята в скейт-парках удивляют простотой и изысканными решениями, инстаграм блогеры из кожи вон лезут - лишь бы показать наличие брендов в их гардеробе.



Мир шагнул в эпоху беспощадного потребления и массового помешательства на брендах. Встречают по одёжке, провожают так же. Хип-хоп внёс в культуру массового потребления свои коррективы, в результате мы получили то, что теперь безжалостно тиражируют миллионы подростков по всему миру. Разница лишь в том, что для кого-то одного streetwear мода - это худи Thrasher, а для кого-то другого - сверкающие кеды Giuseppe Zanotti.