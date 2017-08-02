Об iPhone в путешествиях

В гостях у Академии re:Store вновь интересный спикер - блогер Глеб Застрожин, только что прилетевший из Норвегии, выступил с лекцией «iPhone – лучшая камера для путешествий».На примерах своих работ Глеб показал, как можно «играть с тенью», сделать кадр более удачным и ярким, рассказал о приложениях, которые он использует в обработке. Чтобы процесс был более увлекательным, он перевел лекцию в формат мастер-класса и предложил всем взять в руки iPhone, чтобы прямо здесь и сейчас обработать фотографию вместе с ним в приложении Snapseed.

Лекция была ориентирована как на знающих технику Apple, так и на только присоединившихся пользователей, поэтому Глеб очень детально и подробно останавливался на каждом пункте обработки и отвечал на сразу же возникающие вопросы участников.

Фото смотрится не гармонично со столбом, закрывающим красоту заката? Глеб поделился интересным приложением Retouch, которое помогает без потери качества убрать все ненужные предметы на снимке. Желающих попробовать и посмотреть, как действует это «чудо» оказался весь зал! А еще Глеб поведал секреты подводной съемки и фотосессии у водопада – нужно просто взять с собой в путешествие водонепроницаемый iPhone 7+.

По окончании лекции создалась очень домашняя атмосфера. Глеб делился полезными советами о различных местах съемки и пребывании в той или иной стране. Мы, кстати, тоже не удержались и записали несколько приложений, которые помогают сэкономить в поездке и открывают для фотографа новые интересные места для съемки.

А тех, кто хочет знать еще больше о мобильной съемке и обработке, ждет 9 августа фотограф Александр Чернов (@alexanderchernov) все там же, в нашей Академии re:Store. Продолжайте следить за новостями и расписанием на сайте https://www.re-store.ru/academy/.