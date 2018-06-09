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Артем Кузелев

Об Оливье Рустене снимут кино

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  • 09 Июня 201817:36
Сюжеты: Balmain

В будущем году в прокат выйдет документальный фильм о креативном директоре дома Balmain.

Команда, отличившаяся работой над фильмом «Валентино: последний император», занята съемками документального фильма об Оливье Рустене. В центре повествования период, когда дизайнер пришел в дом Balmain, и как здесь складывалась его карьера. На экраны картина выйдет уже в будущем году.

Сам Оливье Рустен называет замысел снимать документальный фильм о 32-летнем дизайнере странным, хотя это ему очень льстит.

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