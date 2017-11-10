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Артем Кузелев

Объявлен победитель премии CFDA 2017

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  • 10 Ноября 201716:11
Сюжеты: CFDA

Обладателем одной из самых престижных наград индустрии моды в этом году стал дизайнер Тельфар Клеменс.

Этот год для Тельфара Клеменса и его марки Telfar Clemens выдался напряженным. Дизайнер успел посотрудничать с компанией Converse, создав для нее весенне-летнюю коллекцию будущего года, а также разработал униформу 12 тысяч сотрудников компании White Castle. Итогом и достойным вознаграждением для такой плодотворной работы стало решение жюри премии CFDA 2017. Члены Ассоциации модных дизайнеров присудили Тельфару главный денежный приз 400 тысяч долларов, а также годовое наставничество и помощь в развитии бизнеса.

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