Объявлен список номинантов CFDA Fashion Awards 2017

Диана фон Фюрстенберг и Стивен Колб опубликовали полный список дизайнеров и марок, которые сразятся в этом году за одну из самых престижных наград индустрии.

Полный список номинантов стал известен в минувшее воскресенье. Его опубликовали на официальном сайте Совета американских дизайнеров. После тщательного отбора шорт-лист был составлен из новых и уже зарекомендовавших себя имен. На этот раз выбор CFDA немного удивил. Полностью список выглядит так:

Дизайнер женской одежды

Раф Симонс, Calvin Klein

Лазаро Эрнандес и Джек Маккалоу, Proenza Schouler

Марк Джейкобс

Мэри-Кейт и Эшли Олсен, The Row

Дизайнер мужской одежды

Раф Симонс, Calvin Klein

Роберт Геллер

Том Браун

Тим Коппенс

Тодд Снайдер

Дизайнер года

Стюарт Веверс, The Coach

Ирен Нойвирт

Рейчел Мансур и Флориана Гавриэль, Mansur Gavriel

Пол Эндрю

Эшли Олсен и Мэри-Кейт Олсен, The Row

Премия Swarovski за выдающийся талант

Габриэла Херст

Лаура Вассар и Крис Брок, Brock

Лора Ким и Фернандо Гарсия, Monse

Вирджил Аблох, Off-White

Сандер Лак, Sies Marjan

Премия Swarovski за положительные изменения

Кеннет Коул

Премия учредителей

Пэт Макграт

Международная премия

Демна Гвасалия, vetements и Balenciaga

Премия Джеффри Бина

Рик Оуэнс

Награда в области моды

Франка Соццани

Награда Совета директоров

Глория Стейнем

Сесиль Ричардс

Жанель Моне