Объявлен список номинантов CFDA Fashion Awards 2017

Диана фон Фюрстенберг и Стивен Колб опубликовали полный список дизайнеров и марок, которые сразятся в этом году за одну из самых престижных наград индустрии.
Полный список номинантов стал известен в минувшее воскресенье. Его опубликовали на официальном сайте Совета американских дизайнеров. После тщательного отбора шорт-лист был составлен из новых и уже зарекомендовавших себя имен. На этот раз выбор CFDA немного удивил. Полностью список выглядит так:
Дизайнер женской одежды
Раф Симонс, Calvin Klein
Лазаро Эрнандес и Джек Маккалоу, Proenza Schouler
Марк Джейкобс
Мэри-Кейт и Эшли Олсен, The Row
Дизайнер мужской одежды
Раф Симонс, Calvin Klein
Роберт Геллер
Том Браун
Тим Коппенс
Тодд Снайдер
Дизайнер года
Стюарт Веверс, The Coach
Ирен Нойвирт
Рейчел Мансур и Флориана Гавриэль, Mansur Gavriel
Пол Эндрю
Эшли Олсен и Мэри-Кейт Олсен, The Row
Премия Swarovski за выдающийся талант
Габриэла Херст
Лаура Вассар и Крис Брок, Brock
Лора Ким и Фернандо Гарсия, Monse
Вирджил Аблох, Off-White
Сандер Лак, Sies Marjan
Премия Swarovski за положительные изменения
Кеннет Коул
Премия учредителей
Пэт Макграт
Международная премия
Демна Гвасалия, vetements и Balenciaga
Премия Джеффри Бина
Рик Оуэнс
Награда в области моды
Франка Соццани
Награда Совета директоров
Глория Стейнем
Сесиль Ричардс
Жанель Моне
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