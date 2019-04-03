Объявлена дата выхода капсулы Supreme x Jean Paul Gaultier

Коллаборация определилась с датой релиза коллекции, а также назвала, кто станет ее лицом.

Следом за лаконичным анонсом капсульной коллекции коллаборация Supreme x Jean Paul Gaultier объявила дату ее релиза. Капсула поступит в продажу 11 апреля и будет доступна в магазинах обеих марок. Кроме того, создатели назвали манекенщицу Лурдес Леон лицом своего сотрудничества. Для рекламного снимка Кольера Шорра дочь Мадонны позировала в пиджаке в тонкую полоску и брюках с принтом в панковском духе.