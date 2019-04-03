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Артем Кузелев

Объявлена дата выхода капсулы Supreme x Jean Paul Gaultier

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  • 03 Апреля 201918:30
Сюжеты: Jean-Paul Gaultier, Supreme

Коллаборация определилась с датой релиза коллекции, а также назвала, кто станет ее лицом.

Следом за лаконичным анонсом капсульной коллекции коллаборация Supreme x Jean Paul Gaultier объявила дату ее релиза. Капсула поступит в продажу 11 апреля и будет доступна в магазинах обеих марок. Кроме того, создатели назвали манекенщицу Лурдес Леон лицом своего сотрудничества. Для рекламного снимка Кольера Шорра дочь Мадонны позировала в пиджаке в тонкую полоску и брюках с принтом в панковском духе.

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