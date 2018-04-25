Объявлена тема вечера Fashion For Relief

Благотворительное мероприятие под девизом «Стремление к равенству» пройдет в Каннах в середине мая.

На днях Наоми Кэмпбелл назвала тему благотворительного вечера, организованного ею фонда. Мероприятие пройдет 13 мая в Каннах. Темой вечера стал девиз «Стремление к равенству», который обозначит акцент на достижении равных условий в образовании, здравоохранении и культурном развитии. Супермодель отметила, что, как и в прошлые годы, событие посетят ее звездные друзья, которые примут участие в благотворительном аукционе.