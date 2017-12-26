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Артем Кузелев

Объявлено имя нового генерального директора Diesel

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  • 26 Декабря 201711:24
Сюжеты: Diesel, Bershka

С нового года итальянскую марку возглавит бывший руководитель массмаркет бренда Bershka.

Марка Diesel, расставшаяся на прошлой неделе с креативным директором Николой Формичетти, объявила о назначении нового генерального директора. С января будущего года бренд возглавит Марко Аньолин, который до этого семь лет возглавлял испанскую массмаркет марку Bershka. Новы руководитель комментирует новость: «Всю мою жизнь я наблюдал только за одним брендом и вдохновлялся только одним брендом – это был Diesel».

Последние известия основатель компании Ренцо Россо прокомментировал так: «Я верю, что компания может работать по-другому, в другом направлении. Нас ждет множество проектов. Рынок очень изменился. Мы хотим быть современными, я хочу открывать новое».

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