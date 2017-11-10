Объявлены финалисты Премии PETA 2017

Зоозащитная организация объявила имена дизайнеров и марки, которые своей деятельностью помогают заботиться об экологии.

Самым значимым событием было названо решение дома Gucci присоединиться к Armani, Calvin Klein, Vivienne Westwood и Stella McCartney в отказе от использования натуральной кожи. Фаустина Штайнмец была отмечена как этичный дизайнер, избегающий использование в своих коллекциях меха, кожи и экзотических шкур. Премия за инновации досталась компании Vegea Wine Leather, разработавшей веганский материал из волокон и масел винограда, копирующий качеством и внешним видом натуральную кожу.

Награда за сотрудничество досталась коллаборации Зейна Малика и Versus Versace, которая использовала в своей капсульной коллекции веганскую эко-кожу. Самым прогрессивным роскошным ритейлером названа компания Yoox Net-A-Porter, объявившая о запрете на мех и ангору на всех своих онлайн-платформах.

За лучший наряд для красной ковровой дорожки награждена актриса Руни Мара, выбравшая для вечеринки Vanity Fair Oscars платье H&M Bionic. Кутюрная премия ушла дизайнеру Тициано Гвардини, который использует всевозможные натуральные материалы: от сосновой коры до переработанных рыболовных сетей.

Лучшие веганские аксессуары, по мнению PETA, производит марка Matt & Nat, а лучшую веганскую обувь – марка Стеллы Маккартни Elyse. Бренд Jakke отмечен за использование роскошного искусственного меха, а марка PUFFA – за отказ от использования в зимней одежде перьев. Марка CROP поощрена зоозащитникам за отказ от использования шерсти в пользу экологически чистого бамбука и органического хлопка. Лучшим эко-слоганом признана фраза Veganized World, растиражированная на футболках.