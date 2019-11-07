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Артем Кузелев

Объявлены имена финалистов International Woolmark Prize 2020

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  • 07 Ноября 201915:13

Жюри международного конкурса для молодых дизайнеров объявило список участников, среди которых в будущем году будет выявлен победитель.

Премия International Woolmark Prize от австралийского производителя шерсти объявила имена десяти финалистов, которые поборются за победу в будущем году. В финал на этот раз вышли Сэмюэль Росс (A-Cold-Wall), Эмили Адамс Боде (Bode), Фэн Чэнь Ван (Feng Chen Wang), Бенжамин Александер Хасеби и Серхат Исик, Людовик де Сен-Сернен (Ludovic de Saint Sernin), Мэттью Адамс Долан (Matthew Adams Dolan), Дилан и Лезан Лурр (Namacheko), Ричард Малон (Richard Malone), бельгийский дуэт Botter и корейский бренд Blindness. Всего на конкурс было подано 300 заявок.

В будущем году финалистам предстоит создать по шесть образов из мериносовой шерсти. Два победителя получат по 135 000 и 65 000 долларов. Кроме того, все коллекции будут представлена на онлайн-платформах Mytheresa.com и Matchesfashion.com. Итоги подведут в феврале 2020-го.

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