Объявлены имена финалистов премии LVMH 2017

Жюри премии опубликовало список финалистов этого года, в который вошло восемь дизайнеров и марок.

После презентации своих коллекций в Париже 2 и 3 марта восемь молодых дизайнеров были отобраны в качестве финалистов премии LVMH. Судейская коллегия в составе девяти креативных директоров холдинга, а также Дельфины Арно, Жан-Поля Клэвери и Пьер-Ива Русселя соберется 16 июня 2017 года, чтобы выбрать из шорт-листа одного победителя.

Среди восьми финалистов названы такие бренды, как Ambush, Atlein, Cecilie Bahnsen, Kozaburo, Marine Serre, Molly Goddard, Nabil Nayal, а также россиянка Мария Казакова с маркой Jahnkov. Номинантам предстоит побороться за главный приз – 300 тысяч евро и индивидуальную поддержку в течение года от команды LVMH.