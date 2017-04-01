Вход
ADV
Интересно
LVMH (33)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Объявлены имена финалистов премии LVMH 2017

  • 56
  • 0
  • 01 Апреля 201714:00
Сюжеты: LVMH

Жюри премии опубликовало список финалистов этого года, в который вошло восемь дизайнеров и марок.

После презентации своих коллекций в Париже 2 и 3 марта восемь молодых дизайнеров были отобраны в качестве финалистов премии LVMH. Судейская коллегия в составе девяти креативных директоров холдинга, а также Дельфины Арно, Жан-Поля Клэвери и Пьер-Ива Русселя соберется 16 июня 2017 года, чтобы выбрать из шорт-листа одного победителя.

Среди восьми финалистов названы такие бренды, как Ambush, Atlein, Cecilie Bahnsen, Kozaburo, Marine Serre, Molly Goddard, Nabil Nayal, а также россиянка Мария Казакова с маркой Jahnkov. Номинантам предстоит побороться за главный приз – 300 тысяч евро и индивидуальную поддержку в течение года от команды LVMH. 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru