Объявлены имена победителей International Woolmark Prize

В этом году одна из самых престижных премий досталась дуэту Cottweiler и дизайнеру Габриэле Херст.

На днях жюри International Woolmark Prize объявило имена победителей 2016/17 года. На этот раз в номинации «Дизайн мужской одежды» победили парни из марки Cottweiler, в аналогичной женской категории приз достался дизайнеру Габриэле Херст.

Всего в конкурсе участвовало 75 дизайнеров из 60 стран. Их работы оценивало компетентное жюри во главе с Викторией Бекхэм, Бухрой Джаррар, Лу Дуаллон и Мирославой Дума. Каждый из победителей получил около 70 тысяч евро и годовое бизнес-наставничество от компании Woolmark.