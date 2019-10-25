Объявлены номинанты British Fashion Award 2019

В начале декабря Британский Совет моды проведет торжественную церемонию в лондонском Альберт-холле.

Британский совет моды опубликовал список номинантов премии British Fashion Awards этого года. На это раз в числе претендентов марки Bottega Veneta, Gucci, Jacquemus, Loewe и Prada. Дизайнеры представлены Алессандро Микеле, Дэниелом Ли, Джонатаном Андерсоном, Миуччей Прада, Джоном Гальяно, Симон Роша и Ричардом Куинном. Что касается мужской одежды, то в этой категории номинированы Крейг Грин, Мартин Роуз, Ким Джонс, Грейс Уэльс Боннер и Рикардо Тиши. За звание лучшего дизайнера аксессуаров поборются те же Микеле, Ли, Андерсон, Джонс и Симон Порт Жакмю.

Среди моделей жюри выбрало Адесуву Айгеви, Кайю Гербер, Адут Акеш, Винни Харлоу и Адвоа Абоа. Модной иконой назовут Наоми Кэмпбелл, а премию за достижения в области моды отдадут Джорджо Армани.

Пройдет церемония в Лондоне 2 декабря в знаменитом Альберт-холле.