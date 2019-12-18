Объявлены номинанты на премию Гильдии художников по костюмам

В конце января состоится торжественная церемония, на которой наградят лучших костюмеров, занятых в киноиндустрии.

Жюри 22-й ежегодной премии Гильдии художников по костюмам опубликовало список номинантов этого года. Торжественная церемония награждения состоится 28 января, тогда же специальные призы получат Мэри Эллен Филдс – за выдающиеся заслуги, Майкл Каплан – за успехи в карьере, Адам Маккей – за выдающееся сотрудничество и Шарлиз Терон – особая награда.

В числе же главных номинантов 2019 года Арианна Филлипс («Однажды в Голливуде»), Майес С. Рубео («Кролик Джоджо»), Анна Мэри Скотт Роббинс («Аббатство Даунтон»), Джулиан Дэй («Рокетмен»), Аликс Фридберг («Большая маленькая ложь»), Донна Заковска («Удивительная миссис Мейзел») и Митчелл Трэверс («Стриптизерши»).