Объявлены победители конкурса Global Talents

Десять молодых дизайнеров из девяти стран получили возможность показать свои коллекции на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

С 15 по 19 октября молодые дизайнеры приедут в Россию из Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Китая, Франции, Швейцарии, Швеции, чтобы представить новые коллекции на Российской Неделе моды. Из 105 заявок экспертный совет отобрал 10 победителей: Chain (Аргентина), Femme de Mars (Бельгия), Linus Leonardsson (Великобритания), Litichevskaya и Soji Solarin (Германия), Alvaro Mars (Испания), Leaf Xia (Китай), svoboda ravenstvo bratstvo (Франция), AWS (Швейцария), MLTV Clothing (Швеция). Как говорится в пресс-релизе конкурса, все дизайнеры уделяют большое внимание эстетике, функциональности и комфорту.