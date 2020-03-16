Объявлены призеры конкурса дизайнеров PROfashion Masters-2020

По итогам первого этапа - конкурса эскизов - в финал проекта вышли 11 участников: 10 были отобраны профессиональным жюри и один – впервые в истории PROfashion Masters - с помощью «народного» голосования. Еще одним важным новшеством в проведении конкурса стала судейская коллегия, костяк которой составляют дизайнеры, представители профильных вузов, редакторы и байеры: в этот раз ее состав был увеличен за счет приглашения к сотрудничеству широкого круга профессионалов индустрии моды («открытого жюри»). Кроме того, расширилась и география участников творческого состязания – в финале конкурса за награды боролись дизайнеры не только из России, но и из Армении, а также Казахстана. Наконец, впервые члены жюри получили возможность голосовать за финалистов в режиме онлайн – в специальном Telegram-чате.

Большинством голосов первое место досталось Ксении Новиковой из Иваново – за коллекцию пальто с авторскими принтами по мотивам японских гравюр (приз 100 тысяч рублей). Второе место (приз 70 тысяч рублей), а также награду зрительских симпатий -публикацию интервью в журнале PROfashion - досталось Людмиле Горковенко из Москвы - за функциональные пальто со съёмными элементами. Третье место (приз 50 тысяч рублей) заняла Ксения Лазаренко из Ростова-на-Дону.

Кроме того, члены жюри вручили свои призы понравившимся им участникам конкурса. Компания Grasser подарила разработку трех комплектов промышленных лекал с полным ТО Ксении Савостьяновой (Москва), дизайнер Юлия Серегина предложила свой личный курс по консалтингу Людмиле Горковенко и Юлии Калининой (Москва), а международный конкурс молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла» (Санкт-Петербург) пригласил Ксению Новикову принять участие в финале - с полной оплатой поездки. Также проект FollowTheFabrica опубликует на своем сайте развернутые интервью с Людмилой Горковенко и Нареком Джангиряном (Ереван), материал будет доступен и на profashion.ru. Организаторы выставки Central Asia Fashion отметили яркое участие Айи Киргизбаевой (Алматы), и 17 марта 2020 года состоится показ коллекции этого дизайнера на церемонии вручения премии Central Asia Fashion Award.

Ксения Новикова, победитель PROfashion Masters:

«Конкурс прекрасный! Я участвовала во многих и думаю, что PROfashion Masters один из лучших в нашей стране. Хочется отметить, что для дизайнеров были созданы комфортные условия. Каждый получил возможность ознакомиться с полным ассортиментом компании «Ткани Престиж», и можно было выбрать подходящие для коллекции ткани совершенно бесплатно. Если конкурсант не мог приехать лично, то сотрудники компании отправляли образцы по почте, постоянно находились на связи, и можно было обратиться с любым вопросом практически в любое время. Замечательно, что организаторы развивают формат конкурса, могу отметить, например, возможность печатать на пальтовых материалах, что дало максимальную волю фантазии. Приз я потрачу на развитие и на новые проекты, есть множество задумок, которые необходимо осуществить».

Андрей Сафинин, директор Института дизайна и рекламы МАБиУ, член жюри PROfashion Masters:

«Конкурс на самом деле очень интересный. С каждым годом уровень коллекций заметно повышается. Проект PROfashion Masters стал площадкой для демонстрации весьма креативных идей молодых дизайнеров. В этом году первое место заняла коллекция мужских пальто «Биоматериал» чудесной девушки из Иваново – Ксении Новиковой. Она уже сама преподает на кафедре текстильного дизайна ИВГПУ и ее специализация - принты на тканях, что она с блеском продемонстрировала и в своей конкурсной коллекции. Впечатление от ее работы было столь велико, что половина жюри после показа перемерила все вещи».

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PROfashion Masters проводится с 2014 года. Это единственный конкурс, ориентированный на создание промышленных коллекций и направленный на новые поколения профессиональных кадров для российских производителей одежды. Участники представляют коллекции пальто из тканей, предоставленных генеральным партнером конкурса - компанией «Ткани Престиж».