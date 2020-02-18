Обаятельный следователь Глухарев в творчестве и лукбуке бренда IVANOVA

CPM – COLLECTION PREMIERE MOSCOW, крупнейшая международная выставка моды в Восточной Европе, проходит в Москве 24-27 февраля 2020. Бренд IVANOVA представит новую коллекцию одежды в рамках проекта Designer Pool. Максим Аверин снялся в лукбуке новой коллекции. Также Максим и Юлия заявляют об открытии шоу рума в Москве, которое запланировано на март 2020 года.

Бренд IVANOVA, ранее создававший исключительно женские вещи, уже третий сезон выпускает мужские капсулы, вдохновителем которых неизменно является актер Максим Аверин. Свобода, присущая характеру актера находит отражение в его манере одеваться и в выборе вещей. Каждый день у актера бывают не только съемки, репетиции и выходы на сцену, но и случается по несколько важных встреч. И в каждой ситуации Максим Аверин выглядит органично: великолепно справляясь со своими актерскими обязанностями, Максим демонстрирует умение всегда и везде оставаться собой и быть модным без лишних усилий. Секрет актера в отличном базовом гардеробе и наборе «модных» вещей с порцией современного креатива. Юлия Иванова всегда уделяла особое внимание вневременным силуэтам и качественным тканям и известна нестандартным подходом к созданию базовых вещей. Сочетание неизменной приверженности к высокому качеству и готовности к постоянным экспериментам определило вектор развития этой модной пары – каждый воплощает при работе над новой коллекцией свой нетривиальный подход к жизни и к пониманию одежды как инструмента для самовыражения.

Новая коллекция «Метаморф» вдохновлена внутренней силой и идеальным балансом элементов в современном человеке, который уже свыкся с многоголосьем современного мегаполиса и моды. Мужественность и женственность не зависит от одежды: это результат внутреннего состояния. Одновременно с тем, как гендерные идентификаторы одежды стираются и вещи перестают нести однозначный посыл, появляется широкий выбор средств для самовыражения. Свободные «пижамные» брюки, комплекты в стиле спорт шик или богемной расслабленности могут использоваться как женщинами, так и мужчинами в различных комплектациях. Любовь обоих полов к «over size» также дает пространство для создания универсальных вещей.

Тем не менее «Метаморф» – про правильные пропорции и акценты: версии мужских предметов гардероба на современной женщине выглядят уместно и сексуально. Равно и наоборот: изначально женские предметы гардероба превращаются в символы мужественности. Коллекция представлена в минималистичной цветовой гамме: преобладают темно синий, черный и серый цвета, разбавленные акцентами декора. Полуприлегающие и свободные силуэты коллекции, построенные на многослойности, сочетании разных объемов и деталях, подчеркивают концепт - динамичность и урбанистичность.

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фото: Галина Скорик