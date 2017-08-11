«Обнаженные сердца» Натальи Водяновой едут в Нью-Йорк

Благотворительный фонд российской супермодели объявил о сотрудничестве с некоммерческой организацией amfAR, занимающейся борьбой со СПИДом.

Фонд «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой будет сотрудничать с организацией amfAR. На этот раз четвертая ежегодная благотворительная ярмарка Fabulous Fund Fair состоится 28 октября в Нью-Йорке. Вечер будет носить тематический характер и будет посвящен Хэллоуину и творчеству художника Джеффа Кунса. Традиционно ожидается, что мероприятие соберет большое количество мировых знаменитостей и вызовет интерес со стороны прессы, модного сообщества и благотворителей.