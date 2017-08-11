Вход
ADV
Интересно
Наталья Водянова (25)
Все сюжеты
Артем Кузелев

«Обнаженные сердца» Натальи Водяновой едут в Нью-Йорк

  • 92
  • 0
  • 11 Августа 201713:11
Сюжеты: Наталья Водянова

Благотворительный фонд российской супермодели объявил о сотрудничестве с некоммерческой организацией amfAR, занимающейся борьбой со СПИДом.

Фонд «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой будет сотрудничать с организацией amfAR. На этот раз четвертая ежегодная благотворительная ярмарка Fabulous Fund Fair состоится 28 октября в Нью-Йорке. Вечер будет носить тематический характер и будет посвящен Хэллоуину и творчеству художника Джеффа Кунса. Традиционно ожидается, что мероприятие соберет большое количество мировых знаменитостей и вызовет интерес со стороны прессы, модного сообщества и благотворителей.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru