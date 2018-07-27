Обновление интерьерной линии Gucci Decor

Итальянский дом моды представил новые предметы своей интерьерной линейки. Теперь в ней есть и обои!

1 / 12 Новые предметы Gucci Decor























Интерьерная линия Gucci Decor представила очередное пополнение. Модельный ряд пополнился новыми предметами, среди которых подсвечник, кружка, подушки, ширмы и другие предметы декора с узнаваемыми узорами Gucci. Весь дизайн вдохновлен итальянской культуры и традиционными технологиями. В обновленной коллекции присутствуют даже тосканские обои! Увидеть все и оформить заказ можно на официальном сайте марки.