Обновление интерьерной линии Gucci Decor

Итальянский дом моды представил новые предметы своей интерьерной линейки. Теперь в ней есть и обои!
Интерьерная линия Gucci Decor представила очередное пополнение. Модельный ряд пополнился новыми предметами, среди которых подсвечник, кружка, подушки, ширмы и другие предметы декора с узнаваемыми узорами Gucci. Весь дизайн вдохновлен итальянской культуры и традиционными технологиями. В обновленной коллекции присутствуют даже тосканские обои! Увидеть все и оформить заказ можно на официальном сайте марки.
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