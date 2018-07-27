Вход
ADV
Интересно
Gucci (290)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Обновление интерьерной линии Gucci Decor

  • 132
  • 0
  • 27 Июля 201810:04
Сюжеты: Gucci

Итальянский дом моды представил новые предметы своей интерьерной линейки. Теперь в ней есть и обои!

1 / 12
  • Новые предметы Gucci Decor

Интерьерная линия Gucci Decor представила очередное пополнение. Модельный ряд пополнился новыми предметами, среди которых подсвечник, кружка, подушки, ширмы и другие предметы декора с узнаваемыми узорами Gucci. Весь дизайн вдохновлен итальянской культуры и традиционными технологиями. В обновленной коллекции присутствуют даже тосканские обои! Увидеть все и оформить заказ можно на официальном сайте марки.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru