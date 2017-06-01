Обновление команды и ребрендинг Polyakov Couture

После пяти лет развития в Москве, модельер головных уборов ручной работы Сергей Поляков обновляет команду и проводит ребрендинг. Новая страница в истории Polyakov Couture открылась благодаря инвестору, вошедшему в проект весной.

В мае стало известно о том, что бизнесом дизайнера заинтересовался известный fashion фотограф Филипп Жан-Пьер Ндзана, который вышел на Сергея Полякова в начале 2017 года с инвестиционным предложением. Результатом переговоров стал начавшийся поиск новой команды бренда, открытие мастерской и шоу-рума Polyakov Couture, а также разработка стратегии развития на несколько лет.

Сергей Поляков: «Филипп талантливый фотограф, продюсер, и теперь инвестор. Я благодарен ему и всей команде за этот совместный шаг, возможно, самый важный в моей жизни».

Филипп Жан-Пьер Ндзана: «Сергей Поляков сильный художник. Я рад приложить усилия для развития его бренда, уверен, мы сможем достаточно скоро выйти на новый уровень».

В качестве бренд-директора в проект был приглашен опытный маркетолог Дмитрий Хорунжий, ранее успешно сотрудничавший с такими компаниями и торговыми марками как «УралСиб», Global Child Group и Eugenie Fiere.

Дмитрий Хорунжий: «Независимым маркетинговым агентством Hkorunzhiy_MBCD стоимость бизнеса и капитал бренда Polyakov были оценены в 3,5 млн руб. По результатам решения о привлечении инвестиций в размере 50% от стоимости бизнеса, была расширена команда проекта и привлечены новые ресурсы. Также стартовал процесс ребрендинга и переориентации на рынок «дорогого» сегмента путем расширения товарных позиций по трем ценовым нишам: premium, luxe и hyper luxe».

Официальным пресс-агентом бренда Polyakov Couture стала fashion-компания Real Profit Group, осуществляющая пресс-сопровождение российских дизайнерских марок с 2009 года, имеющая опыт проведения fashion фестиваля на «Флаконе» и запуска собственного PR шоу-рума в Москве, а также являющаяся пресс-службой выставки CPM-Collection Premiere Moscow с 2013 года.

В ближайших планах Polyakov Couture – участие в ежегодных скачках радио Monte-Carlo в Москве, презентация свадебной линии эксклюзивных головных уборов Polyakov Wedding, показ коллекции на одной из ведущих международных отраслевых выставок в августе, а также активное развитие сети онлайн и офлайн дистрибуции до конца 2017 года.