Обновления Celine в режиме нон-стоп

Эди Слиман, новый креативный директор парижского дома моды, кардинально меняет стратегию и график марки.

Стало известно, что новый креативный директор Celine готовит очередную революцию в индустрии. На этот раз Эди Слиман не проводит глобального ребрендинга, а меняет сам график выхода новинок. Дизайнер вдохновился примером бренда Supreme и его опытом еженедельных релизов и переносит этот график в Париж. Теперьфранцузский дом моды будет представлять что-то новое каждую неделю! Кроме того, Слиман пообещал развивать формат поп-ап и выпускать больше капсульных коллекций.