Обновленная линейка мужского нижнего белья от sloggi

Ведущий европейский бренд нижнего белья sloggi представляет обновленную премиальную серию s by sloggi. Мужская линейка, разработанная дизайнерской командой бренда-трендсеттера в мире инновационного нижнего белья, пропагандирует идею новой роскоши – простоту и комфорт, воплощенные в высокотехнологичных премиальных материалах sloggi в сочетании с анатомической посадкой и лаконичным дизайном.

Свои представления о премиум-комфорте команда дизайнеров sloggi воплотила в премиальной коллекции мужского нижнего белья сезона осень-зима 2018. В дизайн-команде бренда-пионера в мире бельевых инноваций уверены: белье может быть сложным и тщательно проработанным с точки зрения технологий, но в то же время визуально простым, а лаконичный дизайн - гарант уверенности и актуальности образа. Серия Sophistication в коллекции s by sloggi олицетворяет концепцию «новой роскоши», сочетая в себе высокое качество исполнения с беспрецедентно уточненным дизайном и эргономичностью.

Обновленная мужская линейка s by sloggi сезона осень-зима 2018 будет представлена в фирменных магазинах ведущего немецкого бренда нижнего белья Triumph.