Обработка фотографий городского пейзажа на Mac и iPhone

Чем холоднее и дождливее становится погода, тем у многих любителей фотографии меньше желания снимать на открытом воздухе. Но пасмурные дни – не повод отказываться от городской пейзажной съемки. Разнообразные погодные условия предоставляют фотографу огромные возможности для создания действительно интересных и уникальных кадров не только в «золотой час».

Елена Крижевская – фотограф, блогер, победитель выставки «Best of Russia16» – создает атмосферные снимки природы и городского пейзажа. В ее объектив попадают не только горы, живописные водопады, безумной красоты закаты и радуги, туманы, дождь и снег, но и необычные интерьеры и старинные храмы, глянцевые небоскребы и шумные улицы Москвы. Поклонников ее творчества в Instagram уже более 50 тысяч человек.

На своей лекции Елена назовет смотровые и рестораны, откуда можно запечатлеть красивый вид, а также здания и интерьеры, куда можно прийти любителям архитектуры для фотосъемки. Участники лекции узнают, как выполнить цветокоррекцию, удалить пятна, выровнять перспективу фотографии и сделать фотокнигу из лучших работ на Mac, а также обработать мобильные фотографии при помощи программ на iPhone.

Программа лекции:

1) О творческом пути.

2) Выбор места съёмки.

3) Обработка фотографий на Mac, используя Lightroom.

4) Подготовка фотокниги в Mac.

5) Обработка фотографий на iPhone и публикация в Instagram.

Дата и время проведения лекции: 22 сентября 2017 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: бизнес-школа RMA, Москва, центр Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12 (станции метро Курская/Чкаловская), 5 этаж, аудитория DEE.

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.