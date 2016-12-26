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Wella Professionals

Образы звёзд Glamour "Женщина Года": Екатерина Вуличенко

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  • 26 Декабря 201621:40

Екатерина Вуличенко сияла на церемонии журнала Glamour "Женщина Года" – актриса последовала актуальному тренду в стайлинге, придерживаясь стиля "Гламурный рок-н-ролл". 

Стилист Wella Professionals марина Черкасова рассказала, как шаг за шагом сделать такую же укладку, как у актрисы в этот вечер.

Шаг 1. На влажные волосы нанесите спрей для укладки EIMI Perfect Setting, попрядно высушите, приподнимая волосы у корней. 

Шаг 2. Накрутите волосы на утюг в направлении от лица, используя лак EIMI Stay Styled.

Шаг 3. Придайте волосам текстуру при помощи стайлинг-геля EIMI Shape Me.

Шаг 4. Зафиксируйте укладку лаком EIMI Dynamic Fix и придайте волосам блеск, нанеся на пряди дымку-спрей EIMI Glam Mist.

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